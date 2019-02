Schalke-Fan nach Schlägerei in U-Haft

Gelsenkirchen (SID) - Nach einer Schlägerei am Rande des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen Schalke 04 und Manchester City (2:3) sitzt ein Fan des Fußball-Bundesligisten in Untersuchungshaft. Das gaben die Polizei Gelsenkirchen und die Staatsanwaltschaft Essen in einer gemeinsamen Erklärung bekannt. Bei der Auseinandersetzung war ein City-Fan lebensgefährlich verletzt worden, die Polizei hatte daraufhin eine Mordkommission eingerichtet.

Am Montag wurde ein 30-Jähriger in Gelsenkirchen festgenommen. Der Mann gehört laut Mitteilung "einer Schalker Problemfangruppierung" an. Bei der Schlägerei erlitt der Anhänger aus England schwerste Kopfverletzungen. Sein Zustand ist weiterhin kritisch.