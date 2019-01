Schalke: Hamann lobt Verhalten von Fährmann

München (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann (45) hat das Verhalten von Schalke-Torwart und -Kapitän Ralf Fährmann (30) gelobt, der von Trainer Domenico Tedesco am Sonntag auf die Bank verbannt wurde, sich aber offenbar ganz in den Dienst der Mannschaft gestellt hat.

Dietmar Hamann sieht Suche nach Bayern-Trainer skeptisch © SID

"Tedesco hat vor dem Spiel gesagt, dass er den Torwart-Wechsel der Mannschaft in der Sitzung gesagt hat und Torwart Ralf Fährmann natürlich vorher", sagte Hamann bei Sky90 und hob die Mannschaftsdienlichkeit des Schalke-Keepers hervor: "Kurz danach hat Fährmann das Wort ergriffen in der Sitzung und gesagt: 'Es geht nicht um mich, es geht um das Wohl des Vereins'."

Der einstige England-Legionär kann sich vorstellen, dass diese Reaktion zu einem generellen Umdenken im Lager der Königsblauen führt: "So eine Entscheidung kann eine Signalwirkung haben an die Mannschaft." Für Fährmann hatte Tedesco beim 2:1 gegen den VfL Wolfsburg Alexander Nübel (22) als neuen Stammkeeper aufgeboten.

In der Hinrunde hätten zu viele Schalke-Profis "auf sich selbst geschaut und nicht auf das Wohl oder den Erfolg der Mannschaft. Und wenn dann ein Fährmann vorneweg geht und sagt: 'Ich nehme die Situation an, ich setze mich auf die Bank, und der Trainer denkt, das ist das Beste für die Mannschaft, dann glaube ich schon, dass das einen Denkprozess bei der Mannschaft einleiten kann. Das hat man Sonntag auch gesehen", so Hamann.