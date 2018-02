Schalke-Kapitän Fährmann schwingt den Kochlöffel

Gelsenkirchen (SID) - Schalke-Kapitän Ralf Fährmann gehört zu den besten Torhütern der Fußball-Bundesliga, in Kürze schwingt er ausnahmsweise mal den Kochlöffel. Gemeinsam mit Sternekoch Björn Freitag wird der Keeper am Herd in der Stadion-Küche der Veltins-Arena stehen.

Kocht mit seinen Fans: Ralf Fährmann © SID

Freitag wird sich ein ganz besonderes Menü überlegen und dieses mit den Gewinnern einer Fan-Aktion und zusammen mit Fährmann zubereiten. Fünf Anhänger, jeweils mit Begleitperson, können sich um die Teilnahme an dem Event bewerben. Letzte Möglichkeit zur Teilnahme ist der 15. Februar bis 12.00 Uhr. Der genaue Kochtermin muss dann allerdings noch festgelegt werden.