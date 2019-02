Schalke: Kapitän Fährmann spielt im Pokal

Gelsenkirchen (SID) - Schalke 04 setzt im DFB-Pokal auf Torhüter und Kapitän Ralf Fährmann, der in der Fußball-Bundesliga seinen Stammplatz an Alexander Nübel verloren hat. "Er wird spielen. Das haben wir im Vorfeld kommuniziert und besprochen", sagte Trainer Domenico Tedesco am Dienstag vor dem Achtelfinale gegen Fortuna Düsseldorf (Mittwoch, 20.45 Uhr/Sky): "Ich stehe zu meinem Wort, alles andere wäre Ralf gegenüber nicht fair."

Ralf Fährmann steht gegen Fortuna Düsseldorf im Tor © SID

In der Liga gibt Tedesco neuerdings Nübel den Vorzug - der allerdings sah gegen Borussia Mönchengladbach (0:2) am Sonntag die Rote Karte wegen einer Notbremse. Somit wird der langjährige Stammtorhüter Fährmann auch mindestens die kommenden zwei Ligaspiele bestreiten.

Ob Winterzugang Rabbi Matondo von Beginn an spielen wird, ließ Tedesco offen. "Er kann mit seiner Qualität und seinen Eigenschaften belebend wirken. Er ist definitiv eine Option. Ob wir viel rotieren, hängt davon ab, wie die Jungs sich fühlen", sagte er über den jungen Flügelspieler, der für elf Millionen Euro von Manchester City gekommen war.

Für das Spiel waren am Dienstag 57.000 Karten verkauft.