Schalke-Profis besuchen Kinderkliniken - Reus und Weigl SOS-Botschafter

Köln (SID) - Vor dem Derby am Samstag haben die Fußballprofis von Schalke 04 und Borussia Dortmund Herz bewiesen. Im Rahmen der vereinseigenen Stiftung "Schalke hilft!" besuchten Kapitän Ralf Fährmann und 13 weitere Spieler der Königsblauen die Kinderkrebsstation der Uniklinik Essen. Eine weitere 13-köpfige Abordnung um Nationalspieler Mark Uth besuchte die Kinder- und Jugendklinik in Gelsenkirchen-Buer.

Schalkes Spieler besuchten Kinder in der Uniklinik Essen © SID

Nur 35 Kilometer in Richtung Osten wurden die BVB-Nationalspieler Marco Reus und Julian Weigl am Mittwoch neue Botschafter der SOS-Kinderdorf e.V. Mit ihrer Unterstützung möchten sie Aufmerksamkeit für die Situation von benachteiligten Kindern in Deutschland schaffen. Ab 2019 stehen die beiden Kicker dem gerade entstehenden SOS-Kinderdorf Dortmund zur Seite. Dort finden im kommenden Jahr 13 Mädchen und Jungen ein neues Zuhause.

"Heute ist mir einmal mehr bewusst geworden, wie wichtig Gesundheit ist. Ich hoffe, dass wir mit unserem Besuch für ein bisschen Ablenkung im Klinikalltag sorgen konnten", sagte S04-Stürmer Guido Burgstaller. Die Schalker empfangen am kommenden Samstag Tabellenführer Dortmund zum Derby in der Arena (15.30 Uhr/Sky).