Schalke: Profivertrag für Mercan

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 gibt seinem Nachwuchsspieler Levent Mercan einen Profivertrag. Der 18 Jahre alte Mittelfeldmann, seit April U19-Nationalspieler, unterschrieb für vier Jahre bis 2023.

Levent Mercan hatte am Samstag sein Debüt © SID

Am Samstag hatte Mercan in der Bundesliga beim 0:0 in Mönchengladbach debütiert, eine Woche zuvor erzielte er im Pokal beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (5:0) sein erstes Profitor.