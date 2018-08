Schalke-Projekt darf auf ECA-Auszeichnung hoffen

Nyon (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 darf auf die Auszeichnung des Sozialprojekts "04 spielt die Musik" durch die Klub-Vereinigung ECA hoffen. Die Königsblauen stehen beim "ECA Best Community and Social Responsibility Programme (CSR) Award 2018" auf der acht Vereine umfassenden Shortlist. Der Gewinner wird am 10. September bei der ECA-Hauptversammlung in Split gekürt.