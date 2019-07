Schalke: Stürmer Wright wechselt nach Venlo

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 und der US-Amerikaner Haji Wright gehen getrennte Wege. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wechselt der 21 Jahre alte Stürmer zum niederländischen Erstligisten VVV Venlo. Über die Ablösesumme machte Schalke keine Angaben, Wrights Vertrag wäre Ende Juni 2020 ausgelaufen. In der vergangenen Spielzeit erzielte Wright, der 2016 von New York Cosmos nach Schalke gekommen war, in sieben Bundesliga-Spielen einen Treffer.