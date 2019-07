Schalke-Test gegen Farke-Klub Norwich

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat ein zusätzliches Kurztrainingslager und einen ersten Härtetest in seine Saisonvorbereitung aufgenommen. Die Mannschaft des neuen Trainers David Wagner absolviert vom 16. bis 19. Juli (Dienstag bis Freitag) im emsländischen Herzlake ein Trainingslager und unterzieht sich zum Abschluss auf dem Rückweg in Lotte einer Standortbestimmung gegen den englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City.

Wagner testet mit Schalke gegen Norwich City © SID

Die Begegnung mit dem Team des deutschen Chefcoaches Daniel Farke ist das vierte Testspiel der Königsblauen nach drei Vorbereitungsspielen gegen unterklassige Gegner. Ihr Haupttrainingslager in der Sommerpause absolvieren die Gelsenkirchener in Österreich. Vom 26. Juli bis 3. August beziehen die Knappen zum vierten Mal in Folge ihr Quartier in Mittersill.