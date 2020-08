Schalke-Test gegen Würzburg vor 730 Zuschauern

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 bestreitet am kommenden Montag (24. August) ein Testspiel im Trainingslager in Tirol gegen Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers vor 730 Zuschauern, die laut Hygienebestimmung zugelassen werden. Das gaben die Königsblauen am Mittwoch bekannt. Schalke verfügt über ein Kontingent von rund 500 Tickets, die bei den Trainingseinheiten erworben werden können.

Schalke-Test findet vor Zuschauern statt © SID

Die Partie gegen die Mainfranken ist das erste von bis zu drei Testspielen der Schalker während des Trainingslagers. Die Begegnung gegen die Kickers findet in Kematen statt, die Anstoßzeit steht noch nicht fest.