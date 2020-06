Schalke-Trainer Wagner kündigt umfassende Analyse an

Gelsenkirchen (SID) - Trainer David Wagner vom taumelnden Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat eine umfassende Analyse der aktuellen Krise angekündigt und zugleich seine Mannschaft gegen die Kritik verteidigt. "Wir sind schon seit Wochen dabei, die Saison zu analysieren und werden die Ergebnisse nach dem Freiburg-Spiel (am 27. Juni, d. Red) vorstellen und die vielen Fragen, die es sicher gibt, beantworten", sagte der Coach, dessen Team seit 14 Spielen nicht gewonnen hat, am Freitag.

David Wagner ist mit Schalke seit 14 Spielen ohne Sieg © SID

Seine Spieler nahm Wagner in Schutz, aufgrund zahlreicher Verletzungen muss der Trainer aktuell auf viele Stammkräfte verzichten und auf junge Akteure setzen. "Ich weiß, dass die Serie (von 14 Spielen ohne Sieg, d. Red) schrecklich klingt und ist. Aber wir können den jungen Kerlen nicht den Willen absprechen, sich reinzuhauen und es bestmöglich zu machen", sagte der 48-Jährige: "Im Gegenteil: Wie sie das in den letzten Spielen gemacht haben, war absolut in Ordnung."

Zudem dementierte Wagner einen Wechsel von Daniel Caligiuri zum Ligarivalen FC Augsburg. Er habe darüber keine Kenntnis, sagte er vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky).