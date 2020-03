Schalke-Verteidiger Kabak droht das Saison-Aus

Gelsenkirchen (SID) - Die Verletzungsmisere bei Schalke 04 hält an. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, droht Abwehrspieler Ozan Kabak das Saison-Aus. Der 19-jährige Türke habe am vergangenen Samstag im Ligaspiel beim 1. FC Köln (0:3) "Querfortsatzfrakturen des zweiten, dritten und vierten Lendenwirbelkörpers" erlitten. Die Königsblauen, derzeit Tabellensechster, rechnen mit einer Ausfallzeit von neun bis zwölf Wochen.