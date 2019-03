Schalke auch in Manchester ohne Uth und Harit

Manchester (SID) - Der angezählte Trainer Domenico Tedesco vom Fußball-Vizemeister Schalke 04 verzichtet auch in der Champions League auf Nationalspieler Mark Uth und den Marokkaner Amine Harit. Das Duo, das schon beim 2:4 am Freitag in der Bundesliga bei Werder Bremen nicht zum Kader gehört hatte, trat die Reise zum Achtelfinal-Rückspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) bei Manchester City nicht an.

Tedesco streicht Uth und Harit erneut aus dem Kader © SID

Dagegen flog Außenverteidiger Hamza Mendyl, in Bremen ebenfalls aus dem Aufgebot verbannt, mit nach England. Die Chancen der Königsblauen auf ein Weiterkommen sind nach der 2:3-Heimniederlage in Hinspiel minimal.

Tedesco darf trotz sieben Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg und dem Absturz auf Rang 14 vorerst weiterarbeiten. Über seine Zukunft auf Schalke entscheidet das Liga-Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig.