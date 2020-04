Schalke kooperiert mit Onefootball

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 ist eine Kooperation mit der Fußball-Onlineplattform Onefootball eingegangen. Alle redaktionellen Inhalte, die der Verein auf seiner Homepage schalke04.de veröffentlicht, werden ab sofort auch in der App und auf der Website der Medienplattform zu sehen sein.

Schalke geht Kooperation mit Onefootball ein © SID

"Über Onefootball erreichen wir nicht nur unsere eigenen Fans, sondern sprechen zahlreiche neue Zielgruppen an. Diese Reichweite möchten wir nutzen, um noch mehr Menschen für Schalke 04 zu begeistern", sagte Alexander Jobst, Vorstand Marketing & Kommunikation bei den Königsblauen.

Monatlich erreicht Onefootball weltweit über 60 Millionen Fußballfans und ist damit die beliebteste Medienplattform für junge Fans. "Die Einbindung offizieller Klub-Inhalte in unser Content-Angebot ist ein weiterer Meilenstein in unserer Produktentwicklung, und wir freuen uns, in naher Zukunft weitere Vereine in unserem Klub-Netzwerk begrüßen zu können", kommentierte Onefootball-Gründer Lucas von Cranach die Zusammenarbeit mit S04.