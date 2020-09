Schalke lädt Krankenhauspersonal zu Heimspielen ein

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 will in Corona-Zeiten die Arbeit von Menschen aus den sogenannten systemrelevanten Berufen würdigen. Wie der Verein am Montag mitteilte, werden zu den ersten beiden Heim-Pflichtspielen unter anderem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gelsenkirchener Krankenhäuser und Pflegepersonal der lokalen Seniorenheime eingeladen. Das Gelsenkirchener Gesundheitsamt habe für die Pokalpartie gegen den 1. FC Schweinfurt 05 (13. September) und für das Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (26. September) bis zu 300 Zuschauer genehmigt.

Derzeit dürfen bis zu 300 Zuschauer in die Veltins-Arena © SID

"Uns ist es ein großes Anliegen, mit den Einladungen ein Zeichen des Zusammenhalts in Gelsenkirchen zu senden und den Menschen, die Außergewöhnliches geleistet haben und immer noch leisten, auf diesem Weg ein kleines Dankeschön auszusprechen", sagte Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Vertrieb und Organisation. Auch Initiativen zur Unterstützung für lokale Unternehmen, weitere systemrelevante Gruppen sowie Personen, die sich privat engagiert haben, sollen einige Freikarten erhalten.