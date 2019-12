Schalke leiht Gregoritsch vom FC Augsburg aus

Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat den österreichischen Nationalspieler Michael Gregoritsch ausgeliehen. Der 25-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten FC Augsburg und soll vorerst bis zum 30. Juni 2020 auf Schalke bleiben. Ob der Deal eine Kaufoption beinhaltet, blieb zunächst offen.

Gregoritsch wechselt auf Leihbasis zu Schalke 04 © SID

"Mit all seinen Qualitäten, die er bereits in der Bundesliga nachgewiesen hat, wird er unsere Offensive verstärken", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. Gregoritsch, der in Augsburg unter Trainer Martin Schmidt keine Rolle mehr gespielt hatte, will sich durch regelmäßige Einsätze für die EM im kommenden Jahr empfehlen.

Gregoritsch hat für den Hamburger SV und Augsburg bislang 125 Spiele in der Bundesliga absolviert. Dabei gelangen ihm 29 Tore - in dieser Saison wartet er aber noch auf seinen ersten Treffer.