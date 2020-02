Schalke mit Personalproblemen gegen Paderborn

Gelsenkirchen (SID) - Mit Personalproblemen vor allem in der Abwehr geht Fußball-Bundesligist Schalke 04 ins Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn. Der etatmäßige Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny fällt laut Trainer David Wagner wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk "sicher" aus. Auch Daniel Caligiuri, der zuletzt auf der rechten Außenbahn defensiv aushalf, fehlt wegen einer Knieverletzung (Teilruptur des Innenbandes), die er im Pokal-Achtelfinale am Dienstag erlitt.

Personalprobleme für David Wagner und den FC Schalke 04 © SID

Fraglich ist zudem der Einsatz des Allrounders Weston McKennie wegen Sprunggelenksproblemen. Der Amerikaner wäre eine Alternative rechts in der Viererkette. Einen Belastungstest muss auch noch Nationalspieler Suat Serdar bestehen, der Mittelfeldmann hatte beim 3:2 nach Verlängerung gegen Hertha BSC wegen einer Sprunggelenksprellung gefehlt. Noch nicht zur Verfügung stehen die langzeitverletzten Abwehrspieler Salif Sane und Benjamin Stambouli.

Vor dem Gegner hat Wagner allerhöchsten Respekt. "Ich bin ein Fan von Paderborn und Steffen Baumgart", sagte er über seinen Trainerkollegen, "ich finde es bewundernswert, was sie hinbekommen. Sie haben eine ganz klare Idee vom Fußball, sie sind voll im Pudding und haben alle Optionen."