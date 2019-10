Schalke muss längere Zeit auf Stambouli verzichten

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss in den kommenden Wochen auf Benjamin Stambouli (29) verzichten. Der Innenverteidiger der Königsblauen erlitt beim 0:0 im Derby gegen Borussia Dortmund (0:0) am vergangenen Samstag einen Bruch des Fußwurzelknochens am rechten Fuß.

Für Stambouli ist die Hinrunde möglicherweise beendet © SID

Die Verletzung zog sich Stambouli in der 20. Minute bei einem Zweikampf mit Dortmunds Achraf Hakimi zu. Je nach Heilungsverlauf besteht die Chance, dass der Vizekapitän der Knappen vor Ende des Kalenderjahres noch einmal zum Einsatz kommt.