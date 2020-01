Schalke ohne Harit gegen Gladbach

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss beim Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) ohne seinen besten Spieler auskommen. Mittelfeldspieler Amine Harit steht aufgrund seiner Oberschenkelprobleme nicht im Kader. Der 22-Jährige erzielte in der Hinrunde sechs Tore und bereitete weitere vier Treffer für den Tabellenfünften vor. Dafür steht Winter-Neuzugang Michael Gregoritsch in der Startelf von Trainer David Wagner.

Harit steht gegen die Fohlen nicht im Kader © SID

Bei Gladbach sitzen Kapitän Lars Stindl und Rio-Weltmeister Christoph Kramer zunächst nur auf der Bank. Zudem fehlt Abwehrspieler Nico Elvedi wegen Rückenproblemen. Der Ex-Schalker Breel Embolo läuft von Beginn an auf.