Schalke stürzt immer schneller ab - Tedesco unter Druck

Gelsenkirchen (SID) - Vizemeister Schalke 04 stürzt immer schneller in den Bundesliga-Keller, für Trainer Domenico Tedesco wird der Druck immer größer. Eine Woche nach dem Rücktritt von Sportvorstand Christian Heidel verloren die Königsblauen auch das richtungweisende Heimspiel gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 0:4 (0:1), mit dem sechsten Punktspiel in Folge ohne Sieg verschärfte sich die Krise weiter.

Nächste Pleite für Domenico Tedesco und Schalke 04 © SID

Nur noch zwei Punkte trennen die Gelsenkirchener vom Tabellen-15. FC Augsburg. Sollte am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) der VfB Stuttgart gegen Hannover 96 gewinnen, würde der Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Zähler zusammenschrumpfen. Die Fortuna kann nach dem ersten Sieg auf Schalke seit dem 10. Mai 1997 (1:0) dagegen mit 31 Punkten für die nächste Bundesliga-Saison planen.

Dodi Lukebakio per Handelfmeter nach Videobeweis (35.), Winterzugang Dawid Kownacki per Doppelpack (62./84.) und Benito Raman (68.) trafen für die spielerisch überlegenen Gäste. Die erneut erschreckend schwachen Schalker erspielten sich erst in der zweiten Halbzeit erste Torchancen. "Wir haben die Schnauze voll" und "Oh, wie ist das schön", riefen die Schalker Fans hämisch.

Tedesco hatte sein Team gegenüber der 0:3-Pleite beim FSV Mainz 05 auf drei Positionen verändert. Vor allem vom genesenen Stürmer Guido Burgstaller erwartete der Coach Malocher-Mentalität im Abstiegskampf. Ersatzkapitän Benjamin Stambouli lief nach seinem Jochbeinbruch mit Spezialmaske auf. Auch gegen den Aufsteiger setzte Tedesco auf eine kompakte Defensive mit Fünferkette und zwei Sechsern.

Sein Gegenüber Friedhelm Funkel, der zuletzt am 5. August 1997 - damals mit dem MSV Duisburg - gegen Schalke gewonnen hatte, stellte mutig auf: In den Torschützen Raman, Lukebakio und Kownacki begannen drei Angreifer.

Die Düsseldorfer spielten strukturierter als die verunsicherten Schalker und gingen durch Lukebakio auch in Führung - das dachten zumindest alle (21.). Doch der Videoassistent Günter Perl revidierte die Entscheidung des WM-Schiedsrichter Felix Brych. Raman hatte, so der Einspruch aus Köln, den Schalker Amine Harit gefoult, ehe er Lukebakio anspielte.

Gut zehn Minuten später profitierten die Gäste vom Videobeweis: Nach einem katastrophalen Fehlpass von Salif Sane spielte Matija Nastasic den Ball nach einer Hereingabe von Raman mit der Hand. Brych ließ jedoch weiterspielen. Erst nach Intervention aus Köln schritt Lukebakio zum Elfmeterpunkt.

Die Führung der Gäste war hochverdient, Schalke kam vor der Pause nicht einmal gefährlich vor das Fortuna-Tor. Zur Pause gab es gellende Pfiffe. Erst nach dem Seitenwechsel gaben die Gastgeber ein Lebenszeichen ab. Mark Uth (47.) und Harit (56.) vergaben die ersten beiden Torchancen. Auf der Gegenseite trafen Kownacki und Raman.