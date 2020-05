Schalke trennt sich von Mediendirektor Spiegel

Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat sich am Dienstag vom langjährigen Mediendirektor Thomas Spiegel (53) getrennt. Er beendet mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit für die Königsblauen, wird allerdings dem Klub weiter erhalten bleiben, wie S04 mitteilte.

Nicht länger Mediendirektor auf Schalke: Thomas Spiegel © SID

"Wir freuen uns darüber, dass er seine Expertise in Zukunft in einem anderem Aufgabengebiet für Schalke weiter einbringen wird", sagte Alexander Jobst, Vorstand Marketing und Kommunikation der Schalker. Nach Vereinsangaben wird Spiegel zu einem späteren Zeitpunkt sein Arbeitsverhältnis in anderer Funktion wieder aufnehmen.