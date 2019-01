Schalke verpflichtet walisisches Offensivtalent Matondo

Gelsenkirchen (SID) - Die Hängepartie ist beendet: Fußball-Vizemeister Schalke 04 hat kurz vor Ende der Wintertransferperiode doch noch seinen Wunschspieler Rabbi Matondo vom englischen Champion Manchester City verpflichtet. Der 18 Jahre alte Flügelflitzer, der dem Angriffsspiel der Königsblauen mehr Tempo verleihen soll, unterschrieb am Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Das gab der Klub am Nachmittag bekannt.

"Wir sind froh, dass wir Rabbi in den vergangenen Wochen in Ruhe und ohne große Öffentlichkeit davon überzeugen konnten, dass ein Wechsel zu uns die richtige Entscheidung für ihn ist", sagte Sportvorstand Christian Heidel. "Deshalb freuen wir uns, dass er sich für die Perspektiven entschieden hat, die wir ihm bei Schalke 04 aufzeigen konnten."

Die Ablösesumme soll laut Medienberichten neun Millionen Euro betragen, Manchester soll sich eine Rückkaufoption in Höhe von 50 Millionen Euro gesichert haben. Die beiden Klubs vereinbarten hinsichtlich der Ablösemodalitäten Stillschweigen.

Bereits am frühen Nachmittag trainierte er erstmals auf Schalke. Matondo kommt mit der Empfehlung von Manchesters Meistertrainer Pep Guardiola, der den Youngster als "unglaublich schnellen Flügelspieler" und "großes Talent" lobte. Im klubinternen Wettrennen soll der Waliser sogar den Ex-Schalker Nationalspieler Leroy Sane hinter sich gelassen haben.

Allerdings fehlt dem 18-Jährigen noch die Erfahrung im Profibereich: Bei Guardiola rückte er zwar in den Kader für die Premier League, kam dort aber noch nicht zum Einsatz. Auf Schalke soll Matondo nicht nur ein Spieler mit Perspektive sein, sondern schon in der Rückrunde helfen. Denn die Offensive ist nach den Verletzungen von Breel Embolo, Guido Burgstaller und Steven Skrzybski stark ausgedünnt. In der walisischen Nationalmannschaft gab der in Liverpool geborene Matondo bereits im vergangenen November sein Debüt.