Schalke zeigt Interesse an Modeste

Gelsenkirchen (SID) - Der kriselnde Fußball-Vizemeister Schalke 04 hat Interesse am früheren Bundesliga-Stürmer Anthony Modeste bekundet. "Er ist ein Torjäger, der immer eine gute Quote hatte, egal wo er war", sagte Trainer Domenico Tedesco am Freitag. Auf die Frage nach einer möglichen Verpflichtung antwortete er: "Muss man mal schauen."

Modeste spielte zuletzt in China für Tianjin Quanjian © SID

Modeste hatte von 2013 bis 2015 für die TSG Hoffenheim 19 und von 2015 bis 2017 für den 1. FC Köln 40 Bundesligatore erzielt. Dann wechselte er für rund 30 Millionen Euro nach China. Seinen Vertrag mit Tianjin Quanjian kündigte der 30-Jährige im Sommer einseitig wegen ausstehender Gehaltszahlungen. Seit Wochen trainiert er in Köln bei der zweiten Mannschaft mit. "Seine Vertragssituation ist nicht so einfach", sagte Tedesco.

Einen Torjäger könnte Schalke gut gebrauchen. Die Königsblauen haben in den ersten elf Spielen der Bundesligasaison lediglich acht Treffer erzielt und liegen als Tabellen-14. nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Zudem fallen die Stürmer Mark Uth (Muskelverletzung) und Breel Embolo (Mittelfußbruch) länger aus.