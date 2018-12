Schalker Stürmernot: Gegen Moskau auch ohne Skrzybski

Gelsenkirchen (SID) - Die Stürmernot beim Fußball-Vizemeister Schalke 04 wird immer größer. Im letzten Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (18.55 Uhr/Sky) gegen Lokomotive Moskau muss Trainer Domenico Tedesco auch auf Steven Skrzybski verzichten. Wegen eines Hämatoms im Brustbereich sei ein Einsatz zu riskant. "Bei gewissen Bewegungen hat er noch Schmerzen", sagte Tedesco am Montag.

Steven Skrzybski fällt gegen Lokomotive Moskau aus © SID

Breel Embolo, Mark Uth und Franco Di Santo fallen ohnehin schon länger verletzt aus. Im Revierderby am Samstag gegen Borussia Dortmund (1:2) musste zudem Guido Burgstaller mit Achillessehnenbeschwerden ausgewechselt werden.

Lediglich Cedric Teuchert steht zur Verfügung. "Bei ihm wird es aber nicht für 90 Minuten reichen", betonte Tedesco. Der Schalker Coach holte deshalb den 18-jährigen Ahmed Kutucu aus der U19 hoch.

"Er wird auf jeden Fall im Kader stehen", sagte Tedesco, ließ aber offen, ob ein Einsatz von Beginn an infrage kommt. Auch der U19-Mittelfeldspieler Benjamin Goller trainiert bei den Profis mit.

Sportlich geht es für Schalke gegen Moskau um nichts mehr. Platz zwei in der Gruppe D und damit das Achtelfinale in der Königsklasse sind bereits sicher. Dennoch will Tedesco "unbedingt gewinnen". Es gehe "auch um die Fünfjahreswertung" und darum, "den deutschen Fußball bestmöglich zu vertreten".