Schalker Trainingsauftakt mit Kabak, aber noch ohne Raman

Gelsenkirchen (SID) - Mit Zugang Ozun Kabak, aber noch ohne den umworbenen Benito Raman ist der neue Trainer David Wagner beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 in die Vorbereitung auf die kommende Saison gestartet. Zum Trainingsauftakt am Montag kamen über 1000 Fans zur ersten Einheit unter dem früheren "Eurofighter" beim UEFA-Cup-Sieg 1997 als Coach. Allerdings verzichteten die Anhänger auf freundlichen Applaus für den Cheftrainer und das türkische Abwehrtalent Kabak, dessen Verpflichtung am Sonntag perfekt gemacht worden war.

Trainingsauftakt bei Schalke 04 mit David Wagner © SID

Der wochenlange Transferpoker mit dem Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf um den Angreifer Raman fand dagegen noch kein Ende. Für den 24-jährigen Belgier hatten die Königsblauen ihr Angebot auf rund zwölf Millionen Euro Ablöse erhöht, doch die Düsseldorfer stimmten dem Wechsel nicht zu. Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hatte den Transfer "auf der Zielgeraden" gesehen.

Die Verpflichtung Kabaks vom VfB Stuttgart für die festgeschriebene Ablöse von 15 Millionen Euro hatte Schneider am Sonntag auf der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben. Der 19-jährige Türke unterschrieb bis 2024.

Ein weiterer Neuzugang fehlte noch: Englands U21-Nationalspieler Jonjoe Kenny, vom Premier-League-Klub FC Everton für die kommende Saison ausgeliehen, macht nach der Europameisterschaft in Italien und San Marino noch Urlaub. Gleiches gilt für Torwart Alexander Nübel und Mittelfeldspieler Suat Serdar, die am Sonntag mit dem deutschen Nachwuchs im EM-Finale gegen Spanien 1:2 verloren. Allrounder Weston McKennie, der seinen Vertrag bis 2024 verlängerte, steht mit der US-Nationalmannschaft beim Gold-Cup im Halbfinale.

Wagner, der zuletzt Huddersfield Town in die Premier League geführt hatte, hat in der ersten Trainingswoche Doppelschichten vorgesehen. Das erste Testspiel steht am Samstag (18.00 Uhr) beim Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen auf dem Programm. Nach dem Trainingslager in Mittersill/Österreich (26. Juli bis 3. August) beginnt die Saison am 10. August mit dem DFB-Pokalspiel beim SV Drochtersen/Assel.