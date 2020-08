Schalkes McKennie vor Wechsel zu Juventus Turin

Köln (SID) - Mittelfeldspieler Weston McKennie steht unmittelbar vor dem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Der US-Amerikaner absolvierte am Freitagvormittag - an seinem 22. Geburtstag - seinen Medizincheck bei der Alten Dame. Nach Informationen des kicker soll McKennie zunächst für ein Jahr und eine Gebühr von sechs Millionen Euro ausgeliehen werden, die Kaufoption beinhaltet angeblich eine Ablöse von weiteren 18 Millionen Euro.

Weston McKennie steht vor einem Wechsel zu Juve © SID

In der Bundesliga hatte McKennie, der 2016 aus Dallas nach Gelsenkirchen gekommen war und einen Vertrag bis 2024 besaß, in 75 Partien (4 Tore) für Schalke gespielt. Sechsmal (1 Tor) kam er zudem in der Champions League zum Einsatz. Für die USA lief er bislang in 22 Länderspielen (6 Tore) auf.