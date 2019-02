Scharapowa fehlt in Indian Wells - Barthel rückt nach

Indian Wells (SID) - Die frühere Weltranglistenerste Maria Scharapowa hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Indian Wells/Kalifornien (4. bis 17. März) abgesagt. Grund für den Rückzug der 31-jährigen Russin sind Probleme an der rechten Schulter, das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt.

Schulterprobleme: Scharapowa nicht in Indian Wells dabei © SID

Den Platz der fünfmaligen Grand-Slam-Siegerin Scharapowa übernimmt die deutsche Tennisspielerin Mona Barthel (Neumünster).