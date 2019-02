Scharapowa sagt Start in Miami ab

Miami (SID) - Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Maria Scharapowa (31) hat auch ihre Teilnahme am Tennis-Turnier in Miami im kommenden Monat abgesagt. Das teilten die Organisatoren mit. Scharapowa hatte sich in der vergangenen Woche aufgrund lang anhaltender Probleme einer Schulter-Operation unterzogen. Zuvor hatte sie bereits auf eine Teilnahme am WTA-Turnier in Indian Wells/Kalifornien, das kommende Woche beginnt, verzichtet.