Scharapowa scheitert erstmals in Runde eins von Wimbledon

Wimbledon (SID) - Russlands Tennis-Star Maria Scharapowa ist beim Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon erstmals überhaupt bereits in ihrem Auftaktmatch gescheitert. Die 31-Jährige unterlag am Dienstagabend ihrer Landsfrau Witalija Djatschenko mit 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4. Scharapowa hatte das Turnier im Süden Londons 2004 gewonnen und hatte 2015, bei ihrer letzten Teilnahme vor ihrer Dopingsperre wegen Meldoniummissbrauchs, das Halbfinale erreicht.