Schaulaufen der WM-Stars: All Star Game des Handballs ausverkauft

Hamburg (SID) - Ausverkauftes Haus beim All-Star-Game: Für das Schaulaufen der deutschen Handballer gegen eine hochkarätige Bundesliga-Auswahl am Freitag (19.00 Uhr/Sky Sport News HD) in Stuttgart sind alle 6200 Karten verkauft. Dies teilte der Ligaverband HBL am Dienstag mit. Neben den deutschen Nationalspielern Andreas Wolff, Fabian Wiede und Co. stehen im Team der All Stars auch dänische Weltmeister und zahlreiche weitere WM-Teilnehmer.

Nimmt natürlich am All-Star-Game teil: Andreas Wolff © SID

So sind aus Schweden zum Beispiel Mikael Appelgren (Rhein-Neckar Löwen), Albin Lagergren (SC Magdeburg), Hampus Wanne (SG Flensburg-Handewitt) und Niclas Ekberg (THW Kiel) dabei, aus Österreich Robert Weber (Magdeburg) und Nikola Bilyk (Kiel), aus Dänemark Rasmus Lauge und Lasse Svan (Flensburg) sowie der Kroate Zeljko Musa (Magdeburg). Betreut wird die Weltauswahl vom dänischen Weltmeister-Coach Nikolaj Jacobsen (Rhein-Neckar Löwen) und Maik Machulla (Flensburg). Mit insgesamt 95 Vertragsspielern stellten deutsche Klubs bei der WM das mit Abstand größte Spielerkontingent.

Die Einnahmen der Veranstaltung am Freitag fließen unter anderem in die Dirk-Nowitzki-Stiftung und den Joachim-Deckarm-Fonds. So kommen den beiden Stiftungen insgesamt 10.000 Euro zu Gute. Vor und nach dem Spiel wird es für die Fans die Gelegenheit für Selfies und Autogramme mit den Spielern geben.