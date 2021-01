Schempp wieder aus Aufgebot gestrichen

Oberhof (SID) - Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Simon Schempp muss nach nur zwei Einsätzen im Weltcup wieder zuschauen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mitteilte, gehört der 32-Jährige beim zweiten Teil des Heimweltcups in Oberhof nicht mehr zum Aufgebot. Neben Schempp muss auch Lucas Fratzscher am Rennsteig zuschauen, dafür kehren Johannes Kühn und Roman Rees ins Team zurück.

Simon Schempp ist nicht mehr Teil vom Aufgebot © SID

Schempp war beim ersten Teil der Heimrennen nach anfangs verpasster Weltcup-Qualifikation zurückgekehrt, präsentierte sich läuferisch aber schwach. Trotz jeweils nur einem Schießfehler lief er in Sprint und Verfolgung auf die Ränge 58 und 45, sammelte keinen Weltcuppunkt. Eine Teilnahme bei der WM in Pokljuka (10. bis 21. Februar) scheint nach der erneuten Ausbootung fast ausgeschlossen.

Der Kader der Frauen bleibt dagegen unverändert, Franziska Preuß und Denise Herrmann führen das deutsche Aufgebot an. Die Biathletinnen starten am Donnerstag (14.30 Uhr) mit dem Sprint in ihre Weltcupwoche, die Männer (jeweils ARD und Eurosport) starten zu gleicher Zeit einen Tag früher.