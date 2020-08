Schiedsrichter Aytekin muss lange Verletzungspause einlegen

Köln (SID) - Schiedsrichter Deniz Aytekin wird den Start der Saison in der Fußball-Bundesliga verletzungsbedingt verpassen. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, musste sich der Schiedsrichter des Jahres 2019 an der Achillessehne operieren lassen und kann deshalb zum Beginn der Spielzeit nicht eingesetzt werden. Möglicherweise kann Aytekin im Jahr 2020 gar nicht mehr auf den Platz zurückkehren.

Aytekin tauscht Gelbe und Rote Karten gegen das Gamepad © SID

"Als Sportler muss man hin und wieder mal mit Verletzungen leben und umgehen können", sagte Aytekin: "In der nächsten Zeit fokussiere ich mich voll auf die Maßnahmen zur Wiedergenesung. Ich bin zuversichtlich, dass ich in der Rückrunde wieder auf den Platz zurückkehren kann." Ohne ihren Topmann bereiten sich die deutschen Elite-Schiedsrichter derzeit im gemeinsamen Trainingslager in Grassau am Chiemsee auf die kommende Spielzeit vor.