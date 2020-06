Schiedsrichter Ittrich fühlt sich "wie in einem Endzeitfilm"

Köln (SID) - Schiedsrichter Patrick Ittrich fühlt sich bei der Leitung von Geisterspielen an "Endzeitfilme" erinnert. "Ich brauche die Emotionen, ich brauche die Leute. Das fehlt ungemein und ist surreal", sagte der 41-Jährige im Fußball-Podcast "Der Sechzehner". Er komme sich daher in den leeren Stadien manchmal vor "wie bei 'I am Legend', wie in einem Endzeitfilm."

Elite-Referees sollen bald eigene Gesellschaft bekommen © SID

An seiner Aufgabe als Schiedsrichter ändere sich durch das Fehlen der Fans indes nichts, sagte Ittrich. Einzig das Gefühl sei "merklich anders", sagte der Hamburger: "Wenn du rausläufst ins Stadion mit Zuschauern, ist der Puls 15 bis 20 Schläge höher als normal." Ittrich hatte zuletzt das Zweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und Arminia Bielefeld (1:2) gepfiffen.

Ittrichs Wunsch ist daher klar. Er wolle so schnell wie möglich wieder Zuschauer im Stadion, sagte er. Dies sei für ihn "ein emotionales Heiligtum".