Schießen: Reitz holt als Fünfter in München nächsten Olympia-Quotenplatz

München (SID) - Olympiasieger Christian Reitz (Regensburg) hat beim Heimweltcup in München mit der Schnellfeuerpistole den fünften Platz belegt und dem Deutschen Schützenbund (DSB) einen Quotenplatz für die Olympischen Spiele in Tokio beschert. Oliver Geis (Mengerskirchen), der zuletzt beim Weltcup in Peking Zweiter geworden war, landete auf Rang sechs. Den Sieg holte sich der chinesische Weltmeister Lin Junmin.