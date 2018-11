"Schiri"-Beobachter kollabiert: Anpfiff in Burnley verschoben

London (SID) - Wegen eines Zusammenbruchs des Schiedsrichter-Beobachters ist der Anpfiff des Duells der englischen Fußball-Erstligisten FC Burnley und Newcastle United am Montagabend um 30 Minuten verschoben worden. Die Entscheidung für einen verspäteten Spielbeginn trafen Referee Anthony Taylor und Funktionäre der Premier League, nachdem Eddie Wolstenholme im Spielertunnel des Turf-Moor-Stadions kollabiert war. Bei seiner anschließenden Einlieferung in ein Krankenhaus war Wolstenholme, der bis 2003 selbst als ein Unparteiischer in der Premier League Spiele geleitet hatte, weiterhin bei Bewusstsein.