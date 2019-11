Schiri Thomsen bestreitet SCP-Vorwürfe

Köln (SID) - Schiedsrichter Martin Thomsen hat am Sonntag in einer Stellungnahme die Vorwürfe vonseiten des Fußball-Bundesligisten SC Paderborn bestritten, wonach er SCP-Manager Martin Przondziono verunglimpfende Aussagen ("Dann spielt ihr Blinden doch besser Fußball") zugeraunt haben soll. "Die von Herrn Przondziono getätigte Aussage ist absolut haltlos und entbehrt jeglicher Grundlage", teilte Thomsen am Sonntag mit.

Thomsen bestreitet die Vorwürfe vom SC Paderborn © SID

Er versichere, "dass ich diese und auch sonst keine Äußerung, die annähernd in diese Richtung zu verstehen sein könnte, zur Paderborner Spielweise getätigt habe". Thomsen betonte, "dass die Aussage von mir nicht getätigt wurde. Den Vorwurf einer wie auch immer gearteten Beleidigung weise ich auf das Schärfste zurück".

Thomsen war beim 0:1 der Paderborner gegen den FC Augsburg als Vierter Offizieller im Einsatz.