Schlechtes Wetter: Viertes MLB-Halbfinalspiel zwischen New York und Houston verschoben

Los Angeles (SID) - Das vierte Spiel des Play-off-Halbfinals in der Major League Baseball (MLB) zwischen den New York Yankees und den Houston Astros ist wegen einer schlechten Wetterprognose verschoben worden. Ursprünglich hätte die Partie in New York in der Nacht zu Donnerstag um 2.08 Uhr MESZ beginnen sollen. Da für diesen Zeitpunkt allerdings eine 100-prozentige Regenwahrscheinlichkeit vorhergesagt wurde, wurde der Start um 24 Stunden nach hinten verlegt. Dies teilte die MLB mit.

Play-off-Halbfinalspiel in New York verschoben © SID

Houston führt in der Best-of-Seven-Serie mit 2:1 gegen den Rekordmeister. Die beiden ermitteln den World-Series-Gegner der Washington Nationals, die erstmals im Finale stehen.