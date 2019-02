Schlusslicht Nürnberg schraubt Dortmund tiefer in die Krise

Dortmund (SID) - Nach vier Niederlagen in Serie hat es Tabellenführer Dortmund ebenfalls nicht geschafft gegen das Schlusslicht der 1. Fußball-Liga zu punkten. Im Hinspiel siegten die haushohen Favoriten noch mit 7:0. Nach der heutigen Pleite mit 0:0 (0:0) wird selbst Trainer Lucien Favre die Krise nicht mehr verleugnen können. Nach dem Aus im DFB-Pokal und den geringen Hoffnungen auf ein Weiterkommen nach dem 3:0-Debakel gegen Tottenham, steht nun auch die Meisterschaft auf wackeligen Beinen. Der Tabellenzweite und Rekordmeister Bayern München lauert nach dem 3:2-Sieg in Augsburg mit nur noch drei Punkten Abstand.

Dortmund bleibt auch in Nürnberg sieglos © SID

Direkt zu Beginn des Spiels stellen die Nürnberger sich tief in die eigene Hälfte, so war schnell klar - das wird ein Geduldsspiel für die Favoriten. Mit hohem Ballanteil kontrollierten die Dortmunder zwar das Spiel aber der Torerfolg blieb aus, auch weil FC-Keeper Mathenia meistens richtig stand. Die Hausherren hofften auf Konter und hatten in der 28. Minute mit einem scharfen Kopfball von Behrens, den Bürki nur gerade so noch über die Latte lenken konnte, die beste Chance der ersten Halbzeit.

Auch in der zweiten Halbzeit machen die Ostwestfalen weiter Druck in Richtung Nürnberger Tor. Die letzte Durchschlagskraft bleibt jedoch aus. Selbst die Einwechslung von Torgarant-Alcacer, dessen Schulterentzündung auskuriert war, konnte seiner Mannschaft nicht helfen. Kapitän Reus und der Kroate Pulisic fehlten weiterhin verletzungsbedingt.

Zwar trennten sich beide Teams mit einem Unentschieden und teilten sich den Punkt, dennoch musste es sich für den FC Nürnberg wie ein Sieg und für den BVB wie eine Niederlage angefühlt haben.