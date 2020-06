Schlusslicht SC Paderborn steigt aus Bundesliga ab

Berlin (SID) - Der SC Paderborn steht als erster Absteiger aus der Fußball-Bundesliga fest. Die Ostwestfalen von Trainer Steffen Baumgart verloren am 32. Spieltag ihr Auswärtsspiel bei Union Berlin mit 0:1 (0:1) und haben in den verbleibenden zwei Saisonspielen keine Chance mehr, die Klasse zu halten.

Paderborn steigt aus der Bundesliga ab © SID

Für den Aufsteiger ist es nach 2015 der zweite Bundesliga-Abstieg. Zudem wechselt der SCP im dritten Jahr in Folge die Spielklasse, nachdem er in den beiden Vorsaisons von der 3. Liga bis in die Bundesliga durchmarschiert war.