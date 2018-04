Schmerzhafte Pleite für Juve-Verfolger Neapel in Florenz

Florenz (SID) - Der SSC Neapel hat seine Chance auf den dritten Triumph in der italienischen Fußball-Meisterschaft womöglich schon wieder verspielt. Drei Spieltage vor Saisonende verlor der Tabellenzweite beim AC Florenz mit 0:3 (0:1). Eine Woche nach dem 1:0 im Spitzenspiel bei Tabellenführer Juventus Turin hat Napoli wieder vier Punkte Rückstand auf den Titelverteidiger und Rekordmeister.

Bittere 0:3-Niederlage für den SSC Neapel © SID

Wegen einer Roten Karte gegen Kalidou Koulibaly nach einer Notbremse spielte Neapel bereits ab der 6. Minute in Unterzahl. Mit einem Dreierpack avancierte der Argentinier Giovanni Simeone (34./62./90.+4) zum Matchwinner für die Fiorentina, die in der Serie A mit 54 Punkten auf Rang neun liegt. Rotsünder Koulibaly hatte beim Erfolg in Turin noch den umjubelten Siegtreffer erzielt.

Juve, zuletzt sechsmal in Folge Meister, hatte am Samstag mit einem spektakulären 3:2 (1:0) im "Derbi d'Italia" bei Inter Mailand vorgelegt. Napoli holte den Scudetto zuletzt 1990 mit Diego Maradona.