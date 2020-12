Schmid bei Zubcic-Sieg auf Platz elf: "Ganz zufrieden"

Santa Caterina di Valfurva (SID) - Ski-Rennläufer Alexander Schmid hat beim zweiten Weltcup-Riesenslalom der Saison in Santa Caterina trotz guter Ausgangsposition die Top 10 knapp verpasst. Dennoch war der 26 Jahre alte Allgäuer über seinen 11.Platz beim zweiten Weltcup-Sieg des Kroaten Filip Zubcic "ganz zufrieden. Ich war im zweiten Lauf nicht mehr ganz so aktiv wie im ersten, Aber meine Leistung war okay", sagte Schmid in der ARD.

Zubcic gewinnt den Riesenslalom in Santa Caterina © SID

Schmid (Fischen), zuletzt Dritter beim Parallel-Riesenslalom von Lech/Zürs, hatte nach dem ersten Durchgang noch auf Platz neun gelegen. Der Kroate Zubcic fuhr bei schwierigen Bedingungen mit starkem Schneefall von Platz sechs nach dem ersten Durchgang noch ganz nach vorne und setzte sich in 2:15,06 Minuten mit zwölf Hundertsteln Vorsprung auf den Halbzeitführenden Zan Kranjec (Slowenien) durch. Dritter wurde der Schweizer Mario Odermatt (+0,30 Sekunden).

Stefan Luitz (Bolsterlang) schied nach Platz zwölf im ersten Durchgang nach einem Innenskifehler noch vor der ersten Zwischenzeit aus. Nach dem 14. Rang zum Auftakt in Sölden muss der 28-Jährige weiter auf sein erstes Top-10-Ergebnis im Riesenslalom im WM-Winter warten. Julian Rauchfuss (Mindelheim) konnte sich als 52. (+4,27) nicht für den zweiten Durchgang qualifizieren.

Am Sonntag (10.00/13.00 Uhr) findet ein weiterer Riesenslalom im italienischen Santa Caterina statt. "Da werden die Bedingungen bestimmt wieder schwierig sein. Mein Ziel sind die Top 10. Ich komme immer näher", sagte Schmid.

Der erste von zwei geplanten Weltcup-Super-G der Frauen in St. Moritz musste am Samstag dagegen abgesagt werden. Starke Schneefälle und heftige Winde machten eine Austragung unmöglich. "Das ist jetzt eben so, wir hoffen auf Sonntag", sagte DSV-Rennläuferin die Kira Weidle (Starnberg). Ob der zweite Super-G am Sonntag (11.30) jedoch stattfinden kann, ist noch offen.