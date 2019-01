Schmid "überzeugt": Löwen-Star traut DHB-Team den Titel zu

Berlin (SID) - Weltklasse-Spielmacher Andy Schmid (35) von den Rhein-Neckar Löwen traut den deutschen Handballern bei ihrer Heim-WM den großen Wurf zu. "Ja, davon bin ich überzeugt. Der Heimvorteil wird die Mannschaft ins Finale tragen, da bin ich mir fast sicher", sagte Schmid der Rhein-Neckar-Zeitung (Donnerstagausgabe). Der fünfmalige Bundesliga-Spieler des Jahres hatte sich mit der Schweiz nicht für das Turnier in Deutschland und Dänemark qualifiziert.

Andy Schmid traut der deutschen Auswahl den Titel zu © SID

"Rein von der Papierform her wäre Deutschland vielleicht die Nummer fünf oder sechs, aber dieser Vorteil, vor der eigenen Halle zu spielen, wiegt schwer", sagte Schmid. Die Deutschen würden es "sehr geschickt" machen, "sie nehmen mit ihrer Spielweise die Leute mit. Es wird so sehr schwer sein, sie zu schlagen. Da muss der Gegner schon einen überragenden Tag erwischen."

Den WM-Krimi zwischen dem DHB-Team und Frankreich (25:25) am Dienstagabend hatte Schmid im Urlaub verfolgt. "Wer dieses Spiel gesehen, diese Emotionen und diesen harten aber fairen Kampf am Fernsehschirm miterlebt hat und kein Fan des Handballs wird, hat keine Liebe für den Sport im Allgemeinen", sagte Schmid: "Die Begeisterung sprang ja quasi durch den Bildschirm. Ganz ehrlich, ich würde mir einen kleinen Zeh abschneiden, wenn ich eine Heim-WM in Deutschland spielen könnte."