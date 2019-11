Schmidt hält Tür für FCA-Rebell Gregoritsch "offen"

Augsburg (SID) - Der wechselwillige Offensivspieler Michael Gregoritsch ist bei Fußball-Bundesligist FC Augsburg nach seinen "vereinsschädigenden Äußerungen" nicht dauerhaft außen vor. "Die Tür ist offen, er wird zurückkehren, die Chance ist immer da, für jeden Spieler - auch für ihn, wenn er wieder da ist", sagte Trainer Martin Schmidt am Freitag.

War bis Dienstag suspendiert: Michael Gregoritsch © SID

Der 25 Jahre alte Gregoritsch war nach seinen Äußerungen ("Hauptsache weg!") bis Dienstag suspendiert worden. Er steht Schmidt im Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) deshalb nicht zur Verfügung. "Am Dienstag kommt er zurück, dann werden wir unter sechs Augen mit Stefan (Reuter) zusammen reden", sagte Schmidt.

Er sei "überhaupt nicht nachtragend", betonte der 52-Jährige und lasse jedem seine Meinung. Allerdings sei er mit der Art und Weise, in der Gregoritsch seinem Unmut über seine Reservistenrolle Luft verschafft habe, "nicht zufrieden" gewesen: "Deshalb mussten wir handeln - auch im Sinne unseres Teams. Keiner ist größer als der Verein. Ich will alle mit auf dem Weg haben, der eine halt mal in einer Haupt-, der andere in einer Nebenrolle."