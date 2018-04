Schmitz fällt beim Spitzenreiter Düsseldorf aus

Düsseldorf (SID) - Zweitliga-Spitzenreiter Fortuna Düsseldorf muss bis auf Weiteres auf Verteidiger Lukas Schmitz verzichten. Der 29-Jährige hatte sich bei der Auswärtsniederlage beim abstiegsbedrohten SV Darmstadt (0:1) eine Zehenfraktur im linken Fuß zugezogen. Das vermeldete der Verein am Mittwoch. Ob Schmitz in dieser Saison noch in den Aufstiegskampf eingreifen kann, ließ der Klub offen.