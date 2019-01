Schneechaos: DEL2-Spiel in Bietigheim abgesagt

Bietigheim-Bissingen (SID) - Das Schneechaos in Bayern hat in der 2. deutschen Eishockey-Liga (DEL2) zur Absage des Spiels zwischen den Bietigheim Steelers und den Tölzer Löwen gesorgt. Die Gäste waren wegen des Niederschlags nicht in der Lage, anzureisen. Das Spiel hätte am Sonntag um 18.30 Uhr stattfinden sollen.

Der DEB veranstaltet erstmals ein eSport-Turnier © SID

"Der dauerhafte Schneefall machte die Anfahrt unmöglich", teilten die Tölzer bei Twitter mit. Die DEL2 kündigte an, dass die Ligagesellschaft wegen des Ausfalls ein Ermittlungsverfahren einleiten werde.