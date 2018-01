Schnell auf allen Schlitten: Susi Erdmann wird 50

Köln (SID) - Einst gehörte Susi Erdmann zu den weltweit schnellsten Frauen im Eiskanal, und das in gleich zwei Sportarten. Am Montag feiert die frühere Rodel- und Bob-Weltmeisterin ihren 50. Geburtstag, Sorgen bereitet ihr das halbe Jahrhundert längst nicht mehr. Das sei doch "heute kein Alter mehr", sagt Erdmann. Auch die Erlebnisse während und nach ihrer aktiven Karriere sorgen für eine gewisse Gelassenheit bei der gebürtigen Blankenburgerin.

Susi Erdmann: Eine der schnellsten Frauen im Eiskanal © SID

Gleich bei ihrer ersten Teilnahme gewann Erdmann 1989 in Winterberg den Titel bei den Rodel-Weltmeisterschaften, es folgte WM-Gold 1991 und 1997 sowie Bronze und Silber bei den Olympischen Spielen 1992 in Albertville und 1994 in Lillehammer.

Als die Einzel-Erfolge auf dem Rodel-Schlitten langsam ausblieben, wechselte Erdmann 2000 in den Bob - und holte dort zweimal den WM-Titel (2003, 2004) sowie Bronze bei den Winterspielen 2002 in Salt Lake City.

2007 beendete Erdmann ihre Laufbahn, arbeitete zunächst im Personalwesen der Bundeswehr als Karriereberaterin. Aus der Eisrinne in den Bürostuhl, dieser harte Schnitt fiel anfangs nicht leicht.

Seit 2009 machten ihr gesundheitliche Probleme schwer zu schaffen, erst Jahre später wurde die zunächst schockierende Ursache gefunden: Ein kirschkerngroßer Tumor an der Hirnanhangsdrüse. "Es war zum Glück nur ein kleiner gutartiger Tumor, der medikamentös behandelt werden konnte", sagte Erdmann dem Stern: "Bislang ist er zwar nicht verschwunden, aber ich muss mittlerweile keine Medikamente mehr einnehmen."

Sie habe vor der Diagnose an "Schlaflosigkeit, Schweißausbrüchen, Gelenk- und Muskelschmerzen, Konzentrations- und Sehschwäche" gelitten, "ich bin sehr froh, dass diese Beschwerden verschwunden sind."

Mittlerweile hat Erdmann sich auch beruflich verändert, sie ist als Sportfeldwebel an der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München beschäftigt. "Ein sehr vielseitiger Job", der die Sportausbildung der Sanitätssoldaten und das betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst. Privat spielt Erdmann zudem Golf, und ab und zu geht es auch in die Eisrinne: Sie bietet private Bobfahrten an.