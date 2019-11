Schnellster im Training: Vettel hofft auf den Sieg im 100. Rennen für Ferrari

São Paulo (SID) - Sebastian Vettel (Heppenheim) darf sich Hoffnungen auf den Sieg in seinem 100. Rennen für Ferrari machen. Der 32-Jährige hinterließ am Freitag im Training zum Großen Preis von Brasilien (Sonntag, 18.10 Uhr MEZ/RTL und Sky) einen starken Eindruck und drehte in 1:09,217 Minuten die schnellste Runde. Nur 21 Tausendstelsekunden langsamer auf dem 4,309 km langen Kurs in Sao Paulo war sein Teamkollege Charles Leclerc. Der neue und alte Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) ließ es als Fünfter zunächst ruhig angehen.

Vettel gibt in Brasilien das Tempo vor © SID

Nachdem es am Vormittag in Sao Paulo noch teilweise heftig geregnet hatte, blieb es am Nachmittag im Autodromo Jose Carlos Pace trocken - und die Ferrari gaben das Tempo vor. Die Scuderia zeigte damit auch eine starke Antwort auf die zuletzt in den USA laut gewordenen Schummelvorwürfe im Bereich des Motors.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) wurde Dritter. Nico Hülkenberg, der sein Formel-1-Aus für die nächste Saison am Donnerstag bestätigt hatte, landete im Renault auf Rang elf.

Vor den beiden noch ausstehenden Rennen des Jahres liegt Vettel in der WM-Wertung nur auf Platz fünf und hat dabei 19 Punkte Rückstand auf Leclerc. "Der dritte Platz ist das Ziel von Charles, Max und mir. Für mich ist es daher sehr wichtig, dass ich so viele Punkte wie möglich hole", sagte Vettel vor seinem 100. Rennen für die Scuderia: "Ziel ist es, hier zu gewinnen."