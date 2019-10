"Schon extrem" - Hambüchen könnte Olympiasieg nicht wiederholen

Stuttgart (SID) - Der ehemalige Reck-Weltmeister Fabian Hambüchen könnte nach eigener Einschätzung seinen Olympiasieg von Rio de Janeiro 2016 am Königsgerät selbst in Bestform nicht mehr wiederholen. "Es ist schon extrem, es geht immer höher, schneller und weiter", sagte der 31-Jährige in einem Interview mit dem Münchner Merkur.

Fabian Hambüchen holte 2016 Gold in Rio © SID

Mit seiner damaligen Finalübung, so der Wetzlarer weiter, wäre vielleicht Platz fünf drin, eine Medaille schon schwer: "Im Moment ist bei dieser Entwicklung kein Ende in Sicht. Ich hoffe, dass es sich entschleunigt, es reicht schon lange."

Hambüchen beendete nach den Spielen von Rio seine internationale Wettkampfkarriere. Bei den am Freitag in Stuttgart beginnenden Kunstturn-Weltmeisterschaften fungiert er als offizieller WM-Botschafter.