"Schon möglich": Pizarro hofft auf Startelf-Einsatz gegen Stuttgart

Bremen (SID) - Werder Bremens Rekord-Torjäger Claudio Pizarro (40) darf sich im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart Hoffnungen auf seinen ersten Startelf-Einsatz in der Rückrunde machen. "Es ist schon möglich, dass er beginnt", sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt auf der Spieltagspressekonferenz am Donnerstag. Dafür spräche seine hohe Strafraumpräsenz. "Wir gucken aber immer, welche Aufstellung am besten zum Gegner passt", so Kohfeldt mit Blick auf die Partie am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport-Player).

Pizarro trifft mit Werder am Samstag auf die Bayern © SID

Pizarro hatte den Bremern am vergangenen Samstag in Berlin mit einem Treffer in der Nachspielzeit einen Punkt beschert. Der Peruaner hat in dieser Saison bislang dreimal getroffen. Nicht dabei sein gegen Stuttgart wird weiterhin Stürmer Yuya Osako. Der Japaner laboriert noch an einer Verletzung, die er sich beim Asien-Cup zugezogen hatte.

"Es wäre vermessen zu sagen, dass es ein lockeres Spiel für uns wird", sagte Kohfeldt mit Blick auf das Spiel: "Es wird sehr schwer. Es wird Momente geben, in denen das Spiel kippen kann. In die eine oder die andere Richtung. Wir werden den Gegner keinesfalls unterschätzen."

Stuttgart steht momentan mit 15 Punkten auf dem Relegationsrang. Bremen ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und hat mit 31 Zählern Tuchfühlung zu den Europacupplätzen.