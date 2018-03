Schotte Collum pfeift DFB-Team gegen Spanien

Düsseldorf (SID) - Der schottische Schiedsrichter William Collum pfeift das Fußball-Länderspiel zwischen Weltmeister Deutschland und Spanien am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf. Der 39 Jahre alte Lehrer ist seit 2006 FIFA-Schiedsrichter und kam bei der EM 2016 in Frankreich zum Einsatz.

William Collum (r.) leitet die DFB-Partie gegen Spanien © SID

Das Duell der DFB-Auswahl am 27. März in Berlin gegen Rekordweltmeister Brasilien wird vom Schweden Jonas Eriksson (43) geleitet.